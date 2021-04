Pont du Rhône : un drame évité de justesse

Ce lundi, des experts techniques se sont rendus sur place afin d’évaluer l’ampleur des dégâts. “Le métal a flambé. On voit vraiment que ça a descendu de plus de dix centimètres”, observe un technicien. Traversé par 3 500 véhicules par jour, le pont reste fermé à la circulation automobile pour une durée indéterminée. “On peut ré-ouvrir s’il y a zéro risque aux vélos et aux piétons. Par contre, on lance une inspection détaillée, beaucoup plus poussée sur la totalité de l’ouvrage. Parce que là, il y a ce que l’on voit visuellement, mais potentiellement aussi, il peut y avoir des dommages sur le tablier, sur le dessous du pont”, affirme Stéphane Fraison, responsable patrimoine et ouvrage d’art de la métropole de Lyon (Rhône).