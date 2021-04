Ponts de mai : Sanary-sur-Mer se prépare à une grosse affluence

Ce vendredi matin, on voit un grand ciel bleu et un soleil de plomb avec 19 °C. Sur le port de Sanary, c'est presque l'été. Les beaux jours reviennent, et c'est une bonne nouvelle pour les promeneurs. "Tout le monde en a besoin moralement et puis il faut profiter. C'est agréable, il n'y a pas de vent et on est content de pouvoir s'aérer", précisent-ils. A deux pas de là, dans un jardin secret en plein centre-ville, le téléphone sonne à nouveau à la réception de l'hôtel d'Hervé et Dominique. Avec la levée de la restriction de déplacement, le cahier des réservations se remplit peu à peu.