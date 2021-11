Port du masque obligatoire à l’école : 61 départements désormais concernés

Ce jeudi matin, il plane encore un air de vacances aux Sables-d'Olonne. D'ici quelques jours, la rentrée sera masquée. Au centre de loisirs, parents et enfants ne sont pas enchantés : "c'est contraignant pour eux", "c'est gênant de garder le masque", "on n'a pas le choix, il faut faire avec", "j'ai du mal à respirer".

Cette directrice d'école prépare la rentrée et elle s'inquiète des conséquences du masque sur l'apprentissage de la lecture. "Avec certains sons, ça ne va pas être évident", dit-elle. Cette dernière avait pourtant revu des sourires et des expressions ces dernières semaines, sur le visage des enfants. Lundi matin, les enfants de six ans et plus devront alors se réconcilier avec le masque.