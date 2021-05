Potager à la verticale, une solution pour les citadins qui souhaitent se mettre au jardinage

Dans cet endroit au cœur de la capitale, le potager repose sur le mur d'un immeuble de cinq mètres de haut. Le support est en grillage et en laine non traitée. Chaque rangée équivaut à un sillon de dix mètres de terre. Pour atteindre les plus hautes, il faut utiliser des cordes. "En ville, pour se nourrir avec des légumes sains et de saison, il suffit de planter verticalement ", confie Manuelle Katz, présidente de l'association culturelle et écologique "Matreselva". La récolte est partagée par les membres.