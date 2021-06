Poules de compagnie : ruée sur les gallinacées

Peut-être que dans quelques années, nos villes résonneront de leur caquètement caractéristique. Au moment même où le Parlement européen a demandé la suppression de l’élevage en cage d’ici 2027, les Français se ruent sur les poules pondeuses. Elles sont les stars du moment et leurs ventes ont doublé en un an. Les confinements, les retours au jardin s’accompagnent de ce phénomène un peu surprenant. Le confinement a amplifié le désir de retour à la nature et d’autonomie alimentaire. Partout sur le territoire, on se les arrache.