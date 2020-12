Pour contenir le Covid-19, la Corse impose le test aux voyageurs

A partir de mardi, nous n'aurons plus besoin d'attestation pour sortir dans la journée. En plus, on pourra aller où l'on veut. Mais pour arriver en Corse d'ici la fin de semaine, il faudra se faire tester. Les autorités sanitaires conseillent aux insulaires et aux voyageurs de s'organiser avant le départ. "Prenez ce rendez-vous au plus vite pour être prêts à venir en Corse et que vos familles puissent vous accueillir dans les meilleures conditions", propose d'ailleurs la directrice générale de l'ARS sur l'île.