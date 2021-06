"Pour moi, c’est une erreur" : ces Français ont eu la surprise de recevoir des chèques de relance américains

Et ce n'est pas le premier versement : la jeune femme a déjà reçu deux chèques de l’administration Trump, puis un virement de la nouvelle présidence Biden pour le plan de relance de l’économie américaine. En tout, 3200 euros. C'est un peu comme si elle avait gagné à la loterie américaine. Alors qu'en fait, elle a juste fait un stage de six mois aux États-Unis. "Ça correspond complétement à la mentalité américaine. Là-bas, tout le monde consomme largement plus qu'en France et le but de ça, c'est d'injecter vraiment de l'argent dans l'économie", analyse-t-elle. Cet argent inespéré, elle l'a aussitôt dépensé en France en s'offrant un sac à main dernier cri.