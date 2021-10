Pourquoi des camionnettes s'encastrent-elles sous la voûte du pont de la Fonderie à Mulhouse ?

La vidéo date de la semaine dernière, et à Mulhouse, cette scène est devenue presque banale. Depuis un mois, sous le pont de la Fonderie au-dessus duquel se trouve une voie ferrée, au moins six véhicules sont restés coincés. Le dernier en date, c'était un car scolaire transportant une vingtaine d'élèves. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé. Des automobilistes un peu distraits, sans doute pressés, et qui se font piégés. "Chaque semaine, on voit un camion qui bloque. C'est impressionnant", raconte l'un d'entre eux.