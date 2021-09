Pourquoi les éboueurs marseillais font-ils grève ?

La grève s'étend désormais à toute la métropole. À Martigues ce matin, aucun camion n'est sorti du dépôt. La collectivité doit appliquer une loi au premier janvier prochain, obligeant les agents à travailler 35 heures par semaine. Soit 2 heures de plus chaque jour pour ces éboueurs. Leur tournée est aujourd'hui variable. “On est vu comme des feignants, moi, j'incite ces gens-là à venir justement faire une journée avec nous et de voir“.

Pour tenir compte de la pénibilité, la métropole propose une réduction de 5% du temps de travail annuel. Soit l'équivalent d'une trentaine d'heures par semaine. Insuffisant selon les syndicats, qui “demandent 20% de réduction de temps de travail. Parce que c'est ceux qui ont le plus haut taux d'accidents de travail, le plus haut taux de maladies, le plus haut taux d'inaptitude et qui savent très bien que s'ils passent plus de temps tous les jours avec moins de repos à la benne, ils vont le payer de leur organisme. Ils vont le payer de leur carrière”.