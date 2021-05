Pourra-t-on se faire vacciner sur son lieu de vacances ?

Cet été entre deux baignades, on pourra faire un détour par un centre de vaccination. En principe, que ce soit la première ou la deuxième dose, on peut se faire vacciner sur son lieu de vacances. Même si c'est techniquement possible, ce n'est pas recommandé par le ministère de la Santé. La règle, c'est que la deuxième dose a lieu dans le centre où on a fait sa première injection. Pour ne pas déstabiliser le système d'allocation des doses. Dans ce centre de vaccination des Sables-d'Olonnes, on craint déjà les problèmes logistiques.