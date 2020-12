Pourrai-je me faire vacciner sans consultation de mon médecin? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : une personne âgée de 75 ans, ne résidant pas en Ehpad, peut-elle se faire vacciner ? Un commerce pourra-t-il interdire l'accès aux personnes non vaccinées ? Yani Khezzar répond à ces questions, sur le plateau de Julien Laurent, dans la vidéo en tête de cet article.

Sera-t-il possible de se faire vacciner sans consultation de son médecin pour éviter les délais d'attente parfois longs ?

Pour le moment, la consultation est obligatoire avant l'injection. Cela sert à informer sur le vaccin, à recueillir le consentement mais aussi à vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication médicale chez le patient (risque d'allergie, par exemple). Une fois les personnes à risque vaccinées, on verra si, au printemps, le gouvernement décide de rendre cette consultation facultative. Mais rien de tout cela n'est prévu pour le moment.

J'ai plus de 75 ans, je suis en bonne santé et je ne réside pas en Ehpad. Puis-je me faire vacciner ?

Oui, mais pas tout de suite. Ce sera possible d’ici le mois de février normalement. On rappelle le calendrier de vaccination. La première phase a débuté il y a quelques jours (le 27 décembre) : elle concerne tous les résidents des Ehpad et les professionnels de santé fragiles. À partir de fin février-début mars, suivront les personnes de plus de 75 ans et les plus de 65 ans atteints de pathologies. Puis pour tout le reste de la population ce ne sera pas avant le printemps.