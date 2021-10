Pouvoir d'achat : ces retraités qui doivent tout compter

Il est imbattable en calcul. Normal, Michel était comptable. C'est utile, car pour lui et sa femme, compter c'est désormais une nécessité. Ils scrutent les étiquettes de fruits et légumes et n'achètent que les moins chers. Seuls petits plaisirs, le fromage préféré de Jeanine, mais avec parcimonie, et la flûte pour Michel.

Sans plomb, impôt, mutuelle, travaux de réparation, facture d'électricité... l'addition est salée, notamment depuis la hausse des prix. Avec 2 600 euros de pension, le couple a dû renoncer au loisir. "On ne fait pas des folies. On ne va pratiquement jamais au cinéma et au théâtre", ont-ils affirmé. Heureusement, il reste le bonheur simple : le jardinage et le bénévolat dans les associations locales. En plus, ça ne coûte rien.