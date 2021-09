Pouvoir d’achat : le buget des Français à rude épreuve

Chaque fois qu’il veut faire le plein, ce Montpellien recherche la station du coin la moins chère. Actuellement, le litre de gazole est à 1,45 euros, 0,25 centimes en plus qu’il y a un an. Mais David Valles n’a pas le choix avec 40 kilomètres de voiture par jour. On a fait le calcul avec lui, il dépense chaque mois 30 euros de plus qu’en 2020.

Dans cette maison, on se chauffe et on cuisine au gaz. Faycal Lahfa vit avec 1 420 euros net par mois. Il a encore ses trois enfants à domicile. Et en un an, les factures mensuelles sont passées de 52 à 65 euros, soit 13 euros de plus.