Précarité : les associations caritatives tirent la sonnette d'alarme

Récupérer sa commande à la fenêtre d'un fast-food est une action que l'on connaît tous. Et pourtant à Marseille, ce n'est plus un restaurant McDonald's. Les bénévoles d'une association ont choisi d'occuper les lieux. Ils ont lancé la distribution des colis alimentaires en avril. Depuis, la demande ne cesse d'augmenter. Une distribution de nourriture devenue indispensable à Marseille, dans l'un des quartiers les plus pauvres de l'Hexagone.

À l'intérieur, le rythme et l'ambiance d'un fast-food sont toujours présents. Il faut délivrer le plus rapidement possible. Le matériel du restaurant a été gardé : chambres froides, ustensiles de cuisine, et même distributeurs de boissons. Certains employés sont aussi restés comme Kamel Guemari, un salarié de McDonald's depuis plus de 20 ans. Il s'y rend désormais comme bénévole.