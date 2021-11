Première Guerre mondiale : l'identité retrouvée de Ferdinand Guers, un poilu

Plus que ce coteau de la Marne, Maryse Berger remonte le fil de son histoire à la source d’une énigme familiale de plus d’un siècle. Avec son mari, elle découvre l’endroit où est tombé son grand-père, au lieu-dit La Main de Massiges.

De précieux détails ont été donnés dans les lettres d’un compagnon de régiment, peu après l’assaut. Ferdinand a été touché au front et portait sur lui trois pièces d’or. Deuxième signe du destin, en 2019, une pelleteuse fait apparaître une partie de squelette, un casque percé au niveau du front, mais pas de plaque d’identité. En juin 2020, troisième miracle, Emmanuel Bujon, passionné par les hommes et l’histoire du lieu, inspecte une énième fois le site après un gros orage. Et là, il trouve deux des trois Louis d’or et plaque.