Premières neiges : les stations entrent en piste

Les premières neiges ont blanchi les sommets, pour l’équipe technique de cette station, c’est le signe que la saison approche à grand pas. Il faut faire les derniers ajustements sur les téléskis. Pour vérifier et mettre en route les remontées mécaniques endormies depuis des mois, une vingtaine d’employés est à pied d’œuvre. Les pisteurs, eux, posent des kilomètres de filet et plus de 500 matelas pour sécuriser les futurs skieurs.

Quelques mètres plus bas, dans ce magasin de sports, c’est une autre affaire. Les gérants ont encore la tête dans les cartons des nouvelles collections. Dans quelques semaines, la station accueillera jusqu’à 15 000 skieurs par jour, alors c’est l’effervescence également chez un hôtelier : ravalement de façade et derniers travaux avant l’ouverture. Et la saison est bien lancée avec 15% de réservation en plus par rapport à 2019.