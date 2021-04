Près de deux millions de vélos réparés grâce au "coup de pouce" du gouvernement

Freins réparés, vitesses révisées, pneus changés... Depuis le lancement de la prime, les riverains délaissent les transports en commun au profit du deux roues. Les réparateurs n'ont pas vu leur boutique désemplir depuis le printemps dernier. "Les gens ne faisaient qu'entrer et sortir", relate Frédéric Boulanger, association Opale Vélo Services dans le reportage en tête d'article. "Je roule tous les jours avec", poursuit un cycliste urbain. "Je vois de plus en plus de monde qui roule à vélo. Ça me fait chaud au cœur."

À mesure que la fin de l'opération approchait, de nombreux réparateurs ont même affiché complet. "Les Français ont procrastiné", indique Cyclofix, start-up de réparation de vélo. "Nous sommes passés de 40% d'interventions "coup de pouce" début février à 80% fin mars. Beaucoup de cyclistes se sont activés à la dernière minute pour remettre leur vélo en état avant la fin du dispositif."

Les collectivités ont également soutenu cette initiative. "En six mois, on a créé 11,7 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires", se félicite la maire de Calais Nathalie Keuroglanian. Mais aussi en offrant aux habitants une aide supplémentaire de 100 euros pour l'achat d'un vélo classique et de 150 euros pour un vélo électrique.