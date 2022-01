VIDÉO - Emmanuel Macron candidat ? "Comme vous, j'attends sa décision", assure Brigitte Macron

Le 4 janvier dernier, Emmanuel Macron avait indiqué au Parisien refuser les "faux suspens" et avoir "envie" de se présenter à l'élection présidentielle de 2022, sans confirmer pour l'heure qu'il sera candidat. "Comme vous, j’attends sa décision", a lancé son épouse. Si Brigitte Macron a indiqué "parler énormément, et de tout" avec son époux, elle a refusé de donner la teneur de ces échanges. "Il y a un no man’s land à l’Élysée, donc quand on veut rapporter les phrases que nous nous disons mutuellement, en général ce ne sont pas les bonnes car personne n’entend ce que nous avons à nous dire", a-t-elle glissé.

Brigitte Macron assure par ailleurs ne pas interférer dans la décision de son époux. "Je tiens à dire que d’aucune manière, je n’essaie de l’influencer, de convaincre, de persuader, jamais", a-t-elle lancé. "Parce que c’est une histoire entre les Français et un homme ou une femme, et je n’ai absolument pas à intervenir. Je me l’interdis."