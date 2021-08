"Presque un miracle" : ils ont échappé de justesse aux flammes de l'incendie du Var

TÉMOIGNAGES - Le violent incendie qui ravage le Var depuis lundi a fait deux morts, un bilan qui aurait pu être encore plus dramatique. Des sinistrés racontent à TF1 les terribles heures qu'ils ont vécues.

Ils ont évité le pire. Menacés par les flammes, plusieurs Varois ont échappé de peu à l'incendie monstre qui s'est déclaré lundi dans le département. Prise au piège au milieu des flammes, Laëtitia Picot, une habitante de Cogolin, se confie face aux caméras de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. "C'était une énorme masse rouge. On était vraiment dans la fumée", décrit-elle, encore sous le choc. Malgré le danger, cette riveraine et son mari ont tout fait pour repousser le feu avec les outils à leur disposition. "Lui a commencé à arroser dans cette direction, parce qu'on savait que le feu arrivait de là, et moi, avec le forage, j'ai arrosé tout le long de ce côté-là", explique-t-elle. Comme par miracle, la maison est intacte et personne n'a été blessé.

Thierry Pradel a aussi vu sa propriété de Luc-en-Provence être sauvée par l'action des pompiers et les largages des canadairs. "Quand on a vu la puissance des flammes, la grandeur du feu, deux jours après on se dit que c’est presque un miracle" que rien n'ait été endommagé, affirme-t-il, visiblement soulagé.

"Nous étions réellement en danger de mort"

Dans un autre reportage du 13H de TF1 ce mercredi, une riveraine raconte son calvaire et retrace son combat contre les flammes. "On s'est retrouvés enfermés dans ma maison, et la fumée commençait à entrer. Le feu était tout autour. Toute la végétation sous les fenêtres cramait, c'était rouge. On était vraiment dans les flammes", se souvient-elle. Au total, "sept maisons ont brûlé intégralement" aux alentours, "et six ou sept voitures". "Nous étions réellement en danger de mort", souligne-t-elle.

Parti d'une aire d'autoroute, l'incendie a parcouru 8.100 hectares et brûlé 7.100 hectares de forêt sur la Côte d'Azur. Ce feu, qui a fait deux victimes, est le plus important de l'année en France. Malgré une accalmie depuis jeudi, d'importants effectifs de pompiers restent mobilisés pour contenir tout nouveau départ potentiel. C'est donc une course contre-la-montre qui s'est engagée pour réussir à noyer les lisières de feu restantes avant un changement de vent prévu ce vendredi après-midi.

Maxence GEVIN

