Prêter des œuvres d'art à des particuliers : la bonne idée de l'artiste peintre Olivier Masmonteil

Pendant ce troisième confinement, le peintre Olivier Masmonteil a eu la bonne idée de créer "Une œuvre à la maison". Partout en France, des artistes, galeries, centres d’art et musées mettent à disposition leurs tableaux auprès de particuliers pendant deux mois au maximum. Les photos des œuvres des artistes volontaires sont exposées sur le réseau social Instagram. Ensuite, les particuliers intéressés doivent envoyer un mail ou un courrier de motivation pour que le tableau arrive chez eux. Ils ont quinze jours après que l’œuvre a été diffusée sur le site. La concurrence est rude. À l’issue de ces deux semaines, les artistes sélectionnent les gagnants. À Lille, un jeune couple a été choisi et découvre l’heureuse surprise. "C’est aussi s’immerger dans un monde qui est beau. Ça nous permet de rêver aussi un petit peu, on en a besoin", témoigne-t-il.

Cette initiative a été pensée suite à la fermeture des lieux culturels, les Français ne pouvant plus fréquenter musées et galeries. "Ça fait un an que les expositions sont fermées, décalées ou reportées et c’est une grande frustration pour beaucoup d’artistes. Je me suis dit 'il faut absolument que les œuvres retrouvent leur public'. Plutôt que le public vienne à l’œuvre, c’est l’œuvre qui vient au public", explique Olivier Masmonteil dans le reportage en tête de cet article. L'opération est bénéfique à la fois pour les artistes et pour les particuliers. Les peintres peuvent ainsi exposer et faire connaître leur travail tandis que les passionnés d’art peuvent admirer une œuvre qu’ils n’auraient parfois jamais pu s’acheter.