Météo : après un début de semaine hivernal, à quoi s’attendre pour Noël ?

C’est un début d’hiver particulièrement hivernal qui s’est imposé sur tout le territoire ou presque. Avec des températures minimales souvent négatives, seules quelques rares régions ont réussi à passer au travers. Ainsi, le mercure est resté faiblement positif du côté du Pays Basque, de la pointe du Cotentin, du Roussillon, de la Côte d’Azur et de la Corse. Partout ailleurs, le froid a largement dominé avec des valeurs s’abaissant parfois en dessous des -5°C voire des -10°C sous abri. En l’absence de couverture nuageuse et avec un vent très faible, le mercure s’est très vite orienté à la baisse, faisant de ce solstice d’hiver le plus froid depuis 15 ans, rien que ça !

Parmi les températures les plus basses, on notera les -20,1°C relevés à Mouthe (Doubs) au petit matin. Situé à 940 m d'altitude, ce village d’environ mille âmes est considéré comme le plus froid de France depuis qu’on y a relevé la température minimale record de -36,7°C le 13 janvier 1968. Dans certaines combes ou vallées profondes jurassiennes, il a même fait jusqu’à -25°C. Les thermomètres se sont également abaissés jusqu’à -15°C à Pontarlier, -9°C à Luxeuil, -7°C dans les Ardennes et l’Aveyron, -6°C en Dordogne, à Aurillac et Carpentras ou encore -5°C à Nevers, Clermont-Ferrand, Auxerre ou encore Grenoble.

Pour ce milieu de semaine, la situation n’évoluera pas avec le maintien de conditions calmes synonymes de froid vif au lever du jour. Ainsi, les gelées s’annoncent à nouveau marquées ce mercredi matin, en particulier dans une large moitié nord où les minimales seront le plus souvent comprises entre -7 et -2°C sous abri. Elles seront en revanche en légère hausse au sud avec des gelées plus discrètes et surtout nettement moins marquées, hormis dans les vallées des Alpes et du Massif Central. Dans l’après-midi, la hausse se confirmera dans l’ouest et surtout le sud du pays avec entre 2 et 4°C de plus que la veille. Il fera notamment 19°C au pied des Pyrénées, 14°C en Corse, 13 à Bordeaux et Toulouse contre seulement 5°C à Rennes, 4 à Paris, 2 à Lille et Dijon et -1°C en Alsace. Seule consolation : ce temps froid s’accompagne le plus souvent d’un soleil généreux, au nord comme au sud.

Mais ce ciel bleu ne sera pas durable puisque dès jeudi, les nuages feront leur retour par l’ouest avec même quelques gouttes de pluie. Ce temps maussade se généralisera au cours de la journée de vendredi avec de la pluie pour le réveillon entre la Bretagne et le Cotentin, dans le quart nord-est et jusqu’en Méditerranée. Cette dégradation s’accompagnera d’un vent de sud-ouest, synonyme de redoux assez net. Ainsi, pour la matinée de Noël, les minimales seront généralement comprises entre 4 et 12°C mais avec de la pluie et des averses dans une large moitié est et en Bretagne. Ce temps maussade avec de la pluie et du vent se poursuivra jusqu’en début de semaine prochaine avec de la douceur généralisée, les températures se situant largement au-dessus des normales de saison.