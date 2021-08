Prison dorée en Martinique : ces vacanciers qui décident de rester malgré le confinement strict

Vacances contrariées. Marylin Placidi et sa fille ont posé leurs valises dans une belle et grande maison, nichée entre terre et mer, sur les hauteurs des collines du Diamant. Mais ce coin paradisiaque, aussi appelé "La pierre précieuse de la Martinique" est devenu selon elles, depuis l'instauration d'un confinement strict le 10 août, leur "prison dorée". Le plus dur, "c'est de ne pas être loin de la mer, de la voir, mais de ne pas pouvoir y aller, c'est terrible", confie la maman, lunettes de soleil sur le nez. "Il fait très chaud (...) mais entre les restrictions et le fait de ne pas pouvoir circuler au-delà d'un kilomètre, (on est vite bloqués)."