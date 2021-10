Prix de l'essence : désormais, ce sont les Allemands qui viennent faire leur plein en France

Avantage France. Les tarifs des carburants explosent à tel point en Allemagne que l'essence, traditionnellement moins chère dans le pays car moins taxée que chez nous, y est actuellement plus chère. Ce sont près de 20 centimes d'écart qui séparent en ce moment les prix du Super à la pompe dans les deux pays (1,73 €/litre en moyenne outre-Rhin contre 1,55 € dans l'Hexagone), comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article.

Conséquence directe, les frontaliers français désertent les stations allemandes. Ne restent plus que quelques distraits. "Je me suis fait avoir. Habitant à Strasbourg, on achète habituellement les cigarettes, l'alcool, l'alimentaire, l'essence en Allemagne", réagit une automobiliste qui n'avait pas anticipé ce changement conjoncturel. "D'habitude, c'est moins cher en Allemagne. Une fois, l'essence était même descendue à 99 centimes au litre", se désole un autre auprès de TF1. Les parkings des centres commerciaux allemands continuent toutefois de faire le plein de voitures françaises, les courses alimentaires y étant toujours

À l'inverse côté français, TF1 constate que des Allemands viennent désormais faire le plein chez nous. Il faut dire qu'outre-Rhin, l'essence est taxée différemment en fonction des Landers. Au sein d'une même journée, les prix varient en fonction de l'offre et la demande. "Le matin, entre 5h et 8h, c'est là que les prix sont les plus hauts. Puis ils baissent. En fin de journée, ils remontent", explique Daniel Nonnenmacher, directeur du Super U de la ville alsacienne de Seltz.