Prix de la lotte : comment expliquer un tel écart ?

Ils ont passé plus d'une semaine en mer. De retour à quai, la lotte est vendue à 3,5 euros le kilo. Les restaurants sont fermés et les prix chutent. Mais ce n'est pas tout. Selon des pêcheurs bretons, la grande distribution privilégie le poisson étranger et d'origine lointaine comme l'Islande, Norvège et même l'Océan Indien. Cela parce que les prix sont bas.