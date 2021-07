Professions concernées, sanctions… Ce qu’il faut savoir sur la vaccination obligatoire

Dans la polyclinique Vauban du groupe Elsan, une agente administrative qui n'est pas soignante devra être vaccinée avant le 15 septembre. Qui est concerné par cette obligation ? Tous les salariés des hôpitaux publics, privés, maisons de retraite, mais aussi tous ceux qui interviennent au domicile des personnes fragiles. Des soignants, agents de ménage, cuisiniers, ambulanciers, on parle de 70 professions, du travail en perspective pour le directeur de la polyclinique, Kami Mahmoudi. "On a un peu de temps devant nous. Au niveau de la direction et des ressources humaines, on va se rapprocher de chaque salarié qui ne souhaite pas aujourd'hui se faire vacciner pour avoir un échange", explique-t-il.