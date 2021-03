Projet de passeport vaccinal en Europe : ce qu'il peut changer

Vous avez envie d'évasion en ces temps de pandémie. Ça ne sera bientôt plus un mirage grâce au passeport vaccinal. Ce certificat sera disponible gratuitement sous forme électronique ou en version papier. Le principe : prouver qu'on a été vacciné et qu'on a guéri du Covid ou qu'on a été récemment testé négatif. 450 millions d'Européens l'attendent avec impatience.

Ce sésame, réclamé depuis six mois par les professionnels du voyage, devrait favoriser la libre circulation en Europe. En 2020, les Français ont voyagé cinq fois moins qu'en 2019. "C'est très important car il faut fluidifier les voyages. Ce certificat permettra de vivre et de voyager en sachant si l'on répond aux exigences du pays dans lequel on veut aller", rassure Guy Zacklad, directeur du HUB et des opérations Sol - Air France Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, Roissy-en-France (Val-d'Oise).