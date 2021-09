Retrouverez-vous votre visage dans la prochaine Marianne ?

Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Laëtitia Casta... De nombreuses personnalités ont donné leur traits à la Marianne. Mais un seul visage est-il vraiment représentatif de la France ? Non aux yeux du collectif Obvious, qui utilise l’intelligence artificielle pour créer des œuvres d’art. Pour ses fondateurs, Pierre Fautrel, Gauthier Vernier et Hugo-Caselles-Dupré, notre symbole républicain ultime doit faire un pas vers la modernité et refléter les Françaises d’aujourd’hui.

"Le fait de choisir une femme pour sa plastique ou sa carrière, c’est un peu un truc des années 1990-2000, et on trouvait qu’avec les outils numériques, il y avait une possibilité de faire quelque chose de plus représentatif", explique Pierre Fautrel dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Grâce à l’intelligence artificielle donc, le collectif souhaite obtenir la Marianne idéale.