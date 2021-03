Protocole sanitaire à la cantine : des pique-niques désormais servis aux écoliers de Vence

Chaque jour dans cette école de Vence, deux classes mangent un pique-nique à tour de rôle, dans une salle à l'écart. Les sandwichs et les chips ont visiblement du succès et les élèves semblent apprécier. "Là, on peut s'amuser, parce qu'à la cantine, on ne peut pas faire du bruit", s'enthousiasme l'un d'entre eux.