Protoxyde d'azote : la publicité pour le "gaz hilarant" bientôt interdite dans les commerces ?

Le nom semble inoffensif. "Gaz hilarant". Si les effets sont souvent sous-estimés par la jeunesse, le protoxyde d'azote peut engendrer très vite une addiction. À tel point qu'il s’agit de la troisième drogue la plus consommée par les moins de 25 ans. La raison de son succès : moins chère, légale et surtout plus accessible. Ce jeudi, les députés ont adopté une proposition de loi qui vise à lutter contre l’usage détourné du protoxyde d’azote, ce gaz aux effets euphorisants lourds très prisé des jeunes, mais qui comporte des risques pour la santé. "Ce texte prévoit d’en prohiber la vente aux mineurs, et d'en interdire la promotion dans les commerces", explique la députée LaREM du Nord, Catherine Osson. Depuis plus d’un an, l’élue planche sur ce sujet afin de trouver des solutions pour protéger les jeunes de sa circonscription.