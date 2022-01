Provence : 12 000 piscines illégales détectées grâce à l'intelligence artificielle

La France est le pays de l'Europe qui compte le plus de piscines privées. Certains propriétaires, distraits ou mal intentionnés, oublient de les déclarer au fisc. Grâce à des techniques redoutables, 12 000 particuliers ont été déjà été épinglés.

Une piscine flambant neuve, livrée il y a quelques mois. Pour ce propriétaire, c'est un investissement qui va faire augmenter la valeur de sa maison. Cela va aussi faire augmenter sa taxe foncière. Certains propriétaires pourraient être tentés de cacher leurs piscines aux yeux du fisc, mais cela devient de plus en plus difficile. Grâce à des cartes satellites, analysées par une intelligence artificielle, l'administration aurait déjà repéré 12 000 piscines non déclarées dans le Var et les Bouches-du-Rhône.

Toute l'info sur Le 20h

Ce pisciniste s'occupe lui-même des démarches à faire auprès des services urbanismes de la mairie, mais pas auprès du fisc. Une piscine doit être déclarée dans les 90 jours après sa construction dès qu'elle fait plus de 10 m² et qu'elle est enterrée. Une règle pas forcément bien connue. Ce couple pensait avoir fait toutes les démarches, mais quand on ouvre leur dossier, pas de trace du formulaire à remettre au centre des impôts.

Les résultats de l'intelligence artificielle seront analysés par un agent des impôts. En cas de faute avérée, les propriétaires recevront une demande de régularisation. Et si cette dernière reste sans réponse, ce sera un redressement fiscale et une amende entre 60 et 150 euros.

T F1 | Reportage B. Guénais, P. Fontalba

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.