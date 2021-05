Ultracrépidarianisme : mais pourquoi certains ont-ils une opinion sur tout ?

Selon la légende, comme l'explique le 20H de TF1 en tête de cet article, ce mot savant serait issu de la rencontre entre un peintre et un cordonnier au 4e siècle avant notre ère. Le cordonnier observe le peintre en train de fignoler un tableau. Il remarque que les sandales sont mal dessinées, fait la remarque à l'artiste qui le corrige aussitôt. Le cordonnier s'enhardit et critique aussi la façon dont le peintre a représenté les vêtements. Mais là, le peintre l'interrompt : "Le cordonnier doit s'arrêter aux rebords de la chaussure." Expression plus connue aujourd'hui sous la forme : "à chacun son métier et les vaches seront bien gardées."

Un beau matin de 1995 dans cette ville de Pennsylvanie, un homme persuadé que le jus de citron rend invisible, et peu en proie au doute, braque une banque à visage découvert malgré la présence de caméras. La police l'arrête, sans difficultés, peu de temps après les faits. Surpris, le braqueur explique avec aplomb aux agents de police qu'il pensait être invisible, car il avait enduit son visage de jus de citron.

Quelques années plus tard, Daniel Dunning et Justin Kruger ont essayé de comprendre comment un individu pouvait être à ce point ignorant tout en étant si sûr de lui. Après avoir fait le test sur leurs élèves, ils se sont rendus compte que ceux qui étaient les plus mauvais étaient ceux qui pensaient avoir le mieux réussi. Autrement dit, la confiance en soi, loin d’être un gage de compétence, serait plutôt inversement proportionnelle. "Les plus ignorants sont presque toujours ceux qui ont le plus confiance en eux", conclut David Dunning auprès de TF1.