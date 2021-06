Pump track : le nouveau terrain de jeu

Le pump track est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés. Il peut être utilisé avec différents équipements sportifs. Ces circuits urbains sont destinés aux skateboards, aux trottinettes et autres sports de glisse avec un atout pour les municipalités : leur coût.

En vélo, en rollers, en trottinette, ils semblent glisser sans effort. Le pump track est un terrain de jeu multisports. En moins d'un an, cinq pistes ont été construites autour de Metz en Moselle. Un développement qui s'explique d'abord par la relative facilité d'apprentissage. "Contrairement à Skatepark où il faut commencer à avoir beaucoup de niveaux, s'entraîner longtemps, en quelques heures, on va être récompensé rapidement. On va vite avoir des sensations", rassure Rémi Perez, référent Pump Track Moselle. On doit ce plaisir au travail très précis des concepteurs de ces pistes, tous pratiquants de haut niveau en VTT. Ils façonnent le terrain aux millimètres jusqu'à la pose du macadam.