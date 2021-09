Pyrénées-Orientales : le fléau des vols de fruits et légumes

L'hypothèse la plus plausible, une bande organisée venue cueillir en masse des champignons aurait ensuite pillé ces arbres fruitiers. Mais les voleurs sont le plus souvent des particuliers. Près du littoral à Torreilles, un Perpignanais d'une cinquantaine d'années a été condamné à 5 ans de prison avec sursis il y a quelques mois. Il était venu dans ce lieu dérober fruits et légumes, et a laissé malgré lui une preuve de son identité.