QAnon, le danger de 2022 ?

QAnon est un mouvement quasi-sectaire très présent aux Etats-Unis. Celui-ci arrive dans l'Hexagone. À quel point peut-il impacter la campagne présidentielle de 2022 quand on sait que la méfiance à l'égard des politiques est de plus en plus grande ? Dans une vidéo publiée sur la chaîne "Les DéQodeurs", des personnes répondent à des questions d'internautes et débattent d'un visuel qui compare la situation des Juifs dans les années 40 à ceux qui refusent de porter le masque en 2020. "Malheureusement, les individus qui ne souhaitent pas porter le masque sont marginalisés de la société, comme les Juifs autrefois", explique Leonardo Sojli. Notons que les gens qui s'expriment ne sont ni des journalistes ni des spécialistes des questions sanitaires.