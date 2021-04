Quand les abbayes et les couvents se rapprochent des YouTubeurs

La vidéo de sœur Téophane et des autres Bénédictines, elle, a fait plus de cinq millions de vues. Les sœurs de l'abbaye de Jouarre, en Seine-et-Marne, ont reçu les YouTubeurs McFly et Carlito. Ils sont venus leur présenter l'univers du Net. Elles y découvrent les vidéos les plus improbables. Les sœurs ne s'attendaient pas à de telles réactions et à l'étonnement des internautes". D'autres YouTubeurs, à l'instar de Tibo InShape, se sont intéressés à la vie monacale. Le succès est garanti avec des millions de vues. L'occasion de porter un regard sur des communautés que beaucoup pensaient fermées.