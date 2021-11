Quand les masques, les contrôles et les jauges reviennent en ville

Au marché de Noël de Lille, en plus du masque et du pass sanitaire, la jauge a été réduite à 2 500 personnes. Pour les commerçants, c’est d'accord tant que le marché ne ferme pas. “On croise les doigts, on espère que les chiffres vont rester comme ils sont actuellement. Même si ça a tendance à augmenter, on espère que ça n'ira pas plus loin”. Tous ont à l'esprit les marchés de Noël de Bavière en Allemagne, qui ont été annulés à cause du Covid. Pour ne pas en arriver là au Touquet, les policiers municipaux usent de leur arme la plus efficace : le paquet de masques. Depuis vendredi, il est obligatoire sur le marché et dans certaines rues de la ville.