Quartiers d'affaires : tout changer pour séduire à nouveau

Le télétravail a vidé une partie de nos immeubles de bureaux. Certains quartiers doivent aujourd'hui en toute urgence se réinventer. C'est notamment le cas, par exemple, du très emblématique quartier de la Défense.

Il est le quartier de la démesure, toujours plus dense, plus haut et un chantier permanent. Il compte 180.000 salariés, 20 000 habitants, mais une image de ville fantôme le soir venu. La crise du covid a encore accentué la tendance et changer la donne pour les entreprises, 40 % de poste occupé en moins pour cause de télétravail. Chez Wavestone, une société de conseil, il y a un avant et un après covid.

Ce mouvement lié au télétravail est-il en train de vider les tours ? Selon l'établissement public, le nombre de nouvelles locations n'a jamais été aussi important depuis 2016. Les nouveaux profils, des entreprises de taille plus modeste que les grands groupes, les bailleurs ont su s'adapter, proposer des surfaces plus réduites parfois un seul étage. De 400 à 500 euros le mètre carré contre 900 euros au cœur de la capitale, mais ces atouts pourraient à l'avenir ne plus suffire. L'architecte Brice Piechaczyk, dirigeant Enia Architectes, a été sollicité pour repenser le quartier.

Les entreprises directement concernées par le futur de la Défense veulent participer à la réflexion autour de sa transformation. Les architectes penchent par exemple sur un réseau de passerelles aériennes. Elle faciliterait les déplacements entre ces tours qu'aujourd'hui rien ne relit. L'accès aux immeubles par différents niveaux permettrait vite de mixer bureau et habitation. Et en s'élargissant à certains endroits, ces passerelles pourraient même accueillir des places et des espaces végétalisés, l'autre défi majeur. Un parc de 7 hectares doit voir le jour sur l'Esplanade en 2023.

Pas évident dans cet univers bétonné. Proposer un environnement moins minéral et y insuffler de la vie, y compris le week-end. Festival, exposition pour faire venir une population extérieure au quartier. Sorti de terre il y a 60 ans, le quartier d'affaires a longtemps été le symbole d'une modernité triomphante. Il lui faut répondre dès aujourd'hui aux évolutions écologiques et technologiques, s'il veut rester dans la course.

