Quatrième étape du déconfinement : ce qui change ce mercredi 30 juin

On va pouvoir retrouver presque tous nos lieux de vie à 100% de leur capacité d'accueil. C'est fini le siège sur deux dans les théâtres et les cinémas. Les salles de sport, les restaurants et les musées peuvent à nouveau retrouver la grande tablée à partir de ce mercredi. En effet, la règle des six à table est levée. Pour les mariages, on peut inviter autant de personnes que l'on souhaite.