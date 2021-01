Que deviennent les villages sinistrés par la tempête Alex ?

À Tende, le temps semble encore ralentit. L'électricité et l'eau sont revenues, mais les stigmates de la tempête sont partout. Il n'y a plus de supérettes et à l'exception du convoi qui descend trois fois par jour la vallée en reconstruction, la ville est toujours coupée du monde. Il est difficile de se projeter dans cette nouvelle vie et les routes ne seront pas réparées avant trois à cinq ans.