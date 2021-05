Quel avenir pour les stations de montagne ?

Aux Deux Alpes, cela passe d'abord par la réhabilitation de milliers de logements devenus petit à petit inoccupés. "On a des propriétaires qui sont arrivés à la fin d'un cycle, ils ont investi, mettons dans les années 70. Ces bâtiments ont été payés et aujourd'hui sont des copropriétés vieillottes", indique Christophe Haubert, maire (SE) des Deux Alpes. Pour cette raison, les bâtiments n'ont jamais été mis en location.

Pour attirer plus de monde, la station veut aider ces propriétaires à les remettre en état. La montagne de demain s'est aussi proposé des activités toute l'année, y compris l'été : du VTT ou encore de la randonnée. "Encore faut-il s'adapter à ces besoins, avec effectivement aujourd'hui, par exemple, des refuges qui présentent différents niveaux de confort, de restauration et qui satisfassent des gens de 50 ans et plus, qui viennent en septembre découvrir la montagne", fait part Éric Bouchet, directeur de l'office du tourisme des Deux Alpes.