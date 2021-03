Quelles informations contiendra la nouvelle carte d’identité ?

Désormais, la nouvelle carte embarque une puce électronique. À l'intérieur, sous format numérique, il y a plusieurs informations : nom, prénom, taille, sexe, adresse, photo, empreinte digitale. "Ce sont des données qui sont personnalisées, cryptées et que l'on ne pourra plus toucher ensuite, quand ça sera dans la carte", a expliqué Didier Trutt, PDG du groupe Imprimerie nationale. Il ne sera pas non plus possible d'y ajouter d'autres informations.