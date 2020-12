Quelles précautions à Noël pour les personnes en Ehpad et les plus anciens ?

Cela fait quelques jours que les chiffres sur l'évolution de la pandémie ne sont pas bons. On dénombre toujours plus de 10.000 nouveaux cas positifs par jour. À cet effet, le chef de l'État a renouvelé ce vendredi matin l'appel à la vigilance, en particulier pour les personnes âgées. Certes, à Noël on pourra rester en famille, mais pour les plus anciens isolés ou en maison de retraite, quelles précautions faudra-t-il prendre ?