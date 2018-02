VIDEO - Quelles sont les 21 mesures qui vont faire aimer les maths aux élèves et améliorer leur niveau "catastrophique" ?

Le rapport suggère également de proposer à toutes les écoles un équipement de base, accompagné de tutoriels, qui favorise la manipulation d'objets réels ou virtuels. Il faudrait aussi développer les automatismes de calculs à tous les âges "par des pratiques rituelles" ("calcul mental et intelligent", répétitions...) et "cultiver le sens des quatre opérations dès le CP". "Les maths, ce ne sont pas uniquement des formules compliquées mais aussi des choses très simples qu'on peut faire avec des enfants de 6 ans", a plaidé Charles Torossian.





Les auteurs du rapport conseillent de lancer dès l'an prochain des évaluations de méthodes ayant fait leur preuve à l'étranger comme celle, fréquemment citée, de Singapour. "Dans les méthodes comme celles de Singapour, on commence par de la manipulation et de l'expérimentation, on continue en nommant les choses et ensuite on est prêt à passer à l'abstraction", a expliqué Cédric Villani. S'il n'y a pas d'enseignants suffisamment formés, elle ne peut fonctionner, a-t-il toutefois insisté.

Autre idée : encourager des activités qui renforceront le goût pour les maths, comme des jeux ou des concours, sur le temps périscolaire par exemple.





Les programmes du lycée, qui seront revus dans les mois qui viennent, devraient intégrer une partie de ces recommandations. "D'autres graines, à semer, produiront leurs effets sur le moyen et long terme", a promis Jean-Michel Blanquer. Reste la question de l'attractivité du métier de professeur de maths, qui subit actuellement une crise des vocations.