Quels ont été les tubes de l'été 1971 ?

Avec ou sans soleil, les tubes de l'été ont une chose en commun. Pour la plupart, ils n'ont pas d'âge. Certains sont des classiques et sont impossibles à oublier. "Pour un flirt avec toi", la chanson de Michel Delpech, par exemple, fut numéro un de mi-juillet à mi-août 1971. Mais certains se souviennent surtout de la chanson de Johnny Hallyday "Oh ma jolie Sarah". Celle-ci était numéro un pendant une semaine en juillet 1971. Et puis, nous avons mis dans la tête de ce jogger un autre tube de 1971. Il s'agit de "Mamy Blue", de Nicoletta. "Ça me rappelle ma jeunesse, puis les bonnes années. Puisque c'était vraiment de bonnes années", a-t-il confié, et ce, même pour celles qui ne les ont pas connues. Enfin, il y a ceux qui fredonnent le tube de l'été 1971 : "Here's to you" de Joan Baez.