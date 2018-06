VIDÉO - Racisme entre enfants dans un parc à jeux : comment est-ce possible ?

À Bilbao, en Espagne, en avril dernier, une scène de racisme entre enfants a provoqué l’ire de la toile : on y voit un petit garçon noir se faire agresser par d’autres enfants qui lui refusent l’accès au toboggan, l’empêchent de passer, le frappent à la tête (voir la vidéo ci-dessus). La mère, bien esseulée, demande aux autres parents d’intervenir et de prendre la peine de se bouger du banc sur lequel ils végètent, en vain. Une seule fera le déplacement, sans que cela n'arrange la situation. Lasse, la femme quitte le parc avec son enfant dans une indifférence hostile. Une vidéo prise sur le vif qui, reprise par de nombreux quotidiens espagnols, est devenue virale et qui glace littéralement l’échine : comment peut-on rester passif face au racisme et, surtout, comment des enfants peuvent s’en prendre ostensiblement à un autre enfant par racisme ?





Cette vision d’un enfant raciste nous semble impossible ou dérangeante. Et elle résonne d’autant plus fort lorsqu’aux Etats-Unis, les saillies racistes et sexistes de Donald Trump, ainsi que sa rhétorique xénophobe, ont décomplexé cette intolérance à l’autre, contribuant à la rendre ordinaire, à tout âge. On s’évoque aussi péniblement, dans notre contexte franco-français, des éructations hallucinantes de racisme de la part d’une fillette de 12 ans à l’égard de l'ancienne Ministre de la Justice Christine Taubira, agitant une peau de banane en criant "la guenon, mange ta banane !". D’où notre question, toujours actuelle manifestement : comment la pensée raciste peut naître dans l’esprit d’un enfant, lui qui ne peut pas être raciste de nature ?