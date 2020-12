Racisme : la France incomprise

L'hebdo américain "Time Magazine" a désigné Assa Traoré comme "une personne qui a le courage de se mettre en danger pour défendre les idéaux sacrés de la démocratie en dénonçant les inégalités raciales et les violences policières". Selon Olivier Mazerolle, c'est un épisode de plus dans la campagne des journaux américains qui présente l'Hexagone comme la patrie de l'islamophobie. Tout n'est pas faux dans ce que dit Assa Traoré, mais cela ne l'autorise pas pour autant à dire que son frère est mort comme George Floyd aux États-Unis. Cela ne justifie pas non plus la complaisance de notre consœur américaine qui ne la contredit pas quand Assa Traoré certifie qu'en juin dernier, tous les Français étaient dans la rue pour manifester leur indignation. Pourquoi notre pays est-il incompris sur le sujet du racisme ?