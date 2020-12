Raclette : faut-il craindre la pénurie ?

Dans les magasins, les ventes d'appareils ont explosé de plus 100 à 200% en novembre. Si la vente de fromage industriel se porte bien, un raffineur de raclette d'indication géographique protégée (IGP) de Savoie a aussi bénéficié de l'effet confinement. La vente a augmenté de 20 à 25% en un an. Alors, risque-t-on une pénurie de meules et de poêlons vides ? La réponse est non, car le grand débouché que sont les stations de ski fait défaut en ce début de saison.