Radars : les automobilistes ont le feu vert pour continuer à les signaler

Une bonne nouvelle pour les conducteurs qui craignent ces dispositifs : "Ça permet d'être vigilant, car parfois, il peut arriver de ne pas faire attention et de dépasser de trois ou quatre km/h la vitesse", lance l'un d'eux dans le JT de 13H, à voir dans la vidéo en tête de cet article. "C'est beaucoup trop cher et c'est du racket", renchérit un autre. Quand un troisième estime que même si "ça permet de ralentir", ça n'en vaut peut-être pas le coup.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a rappelé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme". "Ce droit implique la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer", note-t-il dans un communiqué. L'interdiction de communiquer certaines informations en temps réel peut toutefois être appliquée par les préfets dans le cas de contrôles routiers impliquant l'interception des véhicules, ont rappelé les Sages.

Ce blocage peut donc être prononcé temporairement par les préfets pour des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants, à certains contrôles d’identité, fouilles de véhicules et bagages, à des recherches pour des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement ou à la recherche de personnes en fuite. "Cette interdiction ne s'applique qu’à ces contrôles limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les contrôles de vitesse", précise le Conseil constitutionnel.