Randonnée : l'appel de la montagne

De plus en plus de personnes choisissent la montagne pour leurs vacances. Parmi elles figurent de nouveaux adeptes, notamment des jeunes.

C'est l'un des loisirs préférés des seniors. Mais cet été, un vent de jeunesse souffle sur le sentier. Les randonneurs sont entre 15 et 25 ans. Nous les avons suivis pour comprendre ce qui les fait marcher. "On a des espaces partout. Donc, après un an à être fermé chez nous, c'est sympa" ; "J'ai besoin de grand frais, de ne pas avoir le masque. Ça fait du bien".

La montagne, Alexandre y met les pieds pour la toute première fois. Avec sa compagne, leur objectif est de hisser sur l'un des plus beaux itinéraires du mont Blanc et de prendre le temps de tout voir. Chez une autre famille, on a bien les bâtons en main. Mais pour les chaussures, il y a les conseils de leur guide. À 2 300 mètres se trouve le spectaculaire lac Blanc et ses eaux limpides, accessibles uniquement à pied.

Chez Agnès et ses copains, le rythme est plus soutenu. C'est normal, car ils arpentent les massifs chaque été depuis quatre ans. L'emballement des plus jeunes pour la randonnée se vérifie aussi dans les rayons.

