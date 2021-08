Randonnée : les Français à l’assaut de la montagne

La randonnée en montagne a eu du succès auprès des Français pendant l'été. Ces nouveaux convertis ne sont pas forcément toujours bien préparés à la marche, mais ça ne les empêche pas d'admirer les paysages exceptionnels.

Plus aucune voiture d'horizon, tout se fait à pied pour préserver le parc national des Pyrénées. En bruit de fond, les sons de la rivière et les pas des randonneurs que nous croisons. Ils sont nombreux cette année, la plupart des débutants comme Alexandre et Jordan qui découvrent la montagne. Cette année, ils ont donc troqué le maillot de bain contre le ciré. En montagne, la météo est capricieuse. Leurs efforts sont vite récompensés. Après 2 heures de marche, les voici face au cirque de Gavarnie, une immense muraille de roche classée au patrimoine mondial par l'UNESCO.

Nous avons également rencontré une étudiante qui rêvait de découvrir la Turquie. Elle a dû radicalement changer ses projets de vacances. " C'est magnifique, je pense que sans le covid on n'aurait pas découvert cette région. ON ne serait pas venu ici. Vraiment, on est vraiment super content", se réjouit-elle.

Après une longue journée de randonnée, nous poursuivons notre route à la recherche d'un gîte pour passer la nuit. Pour ces deux Parisiennes aussi, l'ambiance refuge, c'est une première. Comme pour la moitié de la clientèle du gîte La Maisonée à Sazos. Les Franciliens ont largement remplacé les touristes étrangers.

Au lever du jour, un nouveau décor s'offre à nous, mais aussi à Laurence et Sandrine avec qui nous embarquons à bord de ce train, direction le cirque de Troumouse. Nous sommes à 2 100 mètres d'altitude, le paradis des rapaces et des marmottes. À l'arrivée, elles sont accueillies par Aline Labourdère, accompagnatrice en haute montagne et amoureuse de son pays. Depuis 2 ans, elle voit affluer des novices de la montagne qu'il faut sensibiliser au respect de cette nature sauvage, parfois même éduquer.

